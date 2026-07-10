Nella prima sessione di prove libere del GP Germania 2026 di MotoGP, Fernandez ha registrato il miglior tempo. Marc Marquez è tornato in pista dopo un infortunio. Bezzecchi ha completato un buon numero di giri, ma deve ancora migliorare la posizione. L’appuntamento successivo sono le pre-qualifiche, previste alle 15:00. La diretta continuerà con aggiornamenti e risultati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.39 Grazie per averci seguito, l’appuntamento è per le 15:00, momento delle pre-qualifiche! A più tardi! 11.37 Questa la classifica della FP1 11.34 Raul Fernandez firma il miglior tempo nella sessione di prove libere, fermando il crono a 1:20.829, secondo marquez a 0.051, quindi Di Giannantonio a 0.107. Tanto lavoro da fare per Bezzecchi, a mezzo secondo dal leader. Discorso speculare per Martin 11.30 BANDIERA A SCACCHI! VEDIAMO GLI ULTIMI TEMPI 11.29 Tempesta di caschi rossi. 11.28 Bezzecchi non sembra avere il quid in più per spingere in queste battute finali. 11.27 Risale Jack Miller, ora quinto a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Germania 2026 in DIRETTA: Fernandez svetta nella FP1, Marc Marquez c’è, tanto lavoro da fare per Bezzecchi

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