LIVE MotoGP GP Spagna 2026 in DIRETTA | Acosta svetta nella FP2 Marc Marquez in scia più indietro Bezzecchi e Bagnaia

Nel secondo turno di prove libere sul circuito spagnolo, Pedro Acosta ha segnato il miglior tempo con 1’48”862, superando di 0,514 secondi Marc Marquez. Bezzecchi e Bagnaia si sono collocati più indietro rispetto ai primi due, mentre gli altri piloti continuano a disputare giri veloci. La sessione prosegue con vari tentativi di miglioramento e scambi di posizioni tra i protagonisti della classe regina.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.30 Ci si rilancia per altri giri veloci e Pedro Acosta dà una scossa, stampando il crono di 1’48?862 a precedere di 0?514 Marc Marquez. 10.27 Piloti fermi ai box per tarare l’assetto. 10.25 La pista è sempre bagnata, anche se sembra non piovere più e questo potrebbe andare a incidere sull’evoluzione del tracciato. 10.22 Nel frattempo, caduta in curva-1 di Joan Mir. Nessuna conseguenza sul pilota spagnolo. 10.21 Marc Marquez svetta sempre in 1’49?376, ma alle sue spalle troviamo Toprak Razgatlioglu, distanziato di 0?386. Martin è terzo 0?475, immediatamente davanti a Bezzecchi (+0?512). Bagnaia è tornato ai box ed è 17° a 1?893.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Acosta svetta nella FP2, Marc Marquez in scia, più indietro Bezzecchi e Bagnaia Notizie correlate Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Marc Marquez veloce nella FP2, Bezzecchi e Bagnaia in crescita Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Zarco svetta nelle pre-qualifiche, Marc Marquez in scia. Bagnaia in top-10, Bezzecchi fuori dalla Q2 Contenuti di approfondimento Temi più discussi: LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: si accende la sfida tra Bezzecchi, Marquez e Martin; MotoGP GP Spagna, dove vedere la gara di Jerez: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now; DIRETTA MOTOGP, GP Spagna 2026: Live Qualifiche - POLE; LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: si ricomincia dopo un mese di pausa!. LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: via alla FP2 su pista bagnata!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.13 I piloti procedono con cautela per trovare il giusto feeling sull'asfalto. 10.11 Tutti in pista i piloti ... oasport.it LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Alex Marquez impressiona, bene Bezzecchi, segnali di ripresa da BagnaiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.09 La nostra diretta finisce qui, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 16.07 ... oasport.it MARC MARQUEZ ARRANCA NELLE LIBERE DEL VENERDÌ: “BISOGNA MIGLIORARE IL T4 PER SPERARE IN UN PODIO” “L’obiettivo principale era la Q2 e fortunatamente l’abbiamo raggiunta e non era affatto facile. Dobbiamo lavorare durante il weekend - facebook.com facebook Marc Marquez lancia l’allarme: “Alex ha più chance di me. Devo crescere, al momento non sono da podio” - x.com