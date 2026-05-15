LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | Alex Marquez svetta nella FP1 cade Martin Bene Bezzecchi Bagnaia in difficoltà Dalle 15 | 00 le pre-qualifiche

Nella prima sessione di prove libere del GP della Catalogna 2026, Alex Marquez ha ottenuto il miglior tempo, mentre Martin è caduto durante la sessione. Bezzecchi ha concluso con buon risultato, mentre Bagnaia ha mostrato alcune difficoltà. Dalle 15:00 si svolgeranno le pre-qualifiche, con aggiornamenti in tempo reale disponibili sulla piattaforma dedicata. In merito alle condizioni di Martin, l’Aprilia ha comunicato che il pilota lamenta solo un lieve dolore al braccio sinistro.

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