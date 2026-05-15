LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | Alex Marquez svetta nella FP1 cade Martin Bene Bezzecchi Bagnaia in difficoltà Dalle 15 | 00 le pre-qualifiche
Nella prima sessione di prove libere del GP della Catalogna 2026, Alex Marquez ha ottenuto il miglior tempo, mentre Martin è caduto durante la sessione. Bezzecchi ha concluso con buon risultato, mentre Bagnaia ha mostrato alcune difficoltà. Dalle 15:00 si svolgeranno le pre-qualifiche, con aggiornamenti in tempo reale disponibili sulla piattaforma dedicata. In merito alle condizioni di Martin, l’Aprilia ha comunicato che il pilota lamenta solo un lieve dolore al braccio sinistro.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.30 BANDIERA A SCACCHI!!! 11.29 Dall’Aprilia, rassicurano sulle condizioni di Martin, che ha solo un po’ di dolore al braccio sinistro. Non c’è nulla di grave. 11.29 Time-attack anche per Fabio Di Giannantonio che però non migliora il suo tempo. 11.27 In tutto questo, Alex Marquez si porta davanti a tutti, con le gomme nuove (soft-media), in 1’40?021 a precedere di 0?278. Di Giannantonio è terzo a 0?322. Bezzecchi gira in 1’42?322, mentre Bagnaia in 1’42?344. 11.26 Martin che sta ricostruendo la dinamica al box del suo incidente ed è il braccio sinistro che può dargli un po’ di fastidio. Non sembrerebbe nulla di serio. 🔗 Leggi su Oasport.it
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