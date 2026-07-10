LIVE Italia-Belgio 1-0 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | le azzurre doppiano le avversarie nel secondo set 12-6

Da oasport.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel secondo set, le azzurre hanno raggiunto un vantaggio di 12-6 contro le avversarie. Durante il match, Egonu ha segnato con un diagonale stretto da posto due, portando il punteggio a 18-13. Prima, Lemmens aveva effettuato un primo tempo, mentre il muro di Egonu si è fermato vicino al nastro, disturbando il recupero di Omoruyi, che era sulla palla.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-14 Primo tempo di Lemmens. 18-13 Ecco Egonu! Diagonale stretta vincente da posto due. 17-13 Il muro di Egonu si ferma quasi sul nastro mandando fuori tempo il recupero di Omoruyi che era sulla palla. 17-12 Radovic trova la smanacciata vincente da posto quattro. 17-11 Muro di Fahr su Martin, sempre sulla diagonale. Omoruyi in campo per Sylla. 16-11 Mani fuori intelligente di Nervini da posto quattro. Stella però deve migliorare la sua ricezione. 15-11 Altro mani fuori di Martin da posto due, nono punto per lei. 15-10 Con l’attacco in parallela da posto due, Egonu ha colpito l’asta della rete. 15-9 Non trova il campo la diagonale complessa di Nervini da posto quattro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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