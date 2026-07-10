LIVE Italia-Belgio 1-0 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | le azzurre doppiano le avversarie nel secondo set 12-6

Notizia in breve

Nel secondo set, le azzurre hanno raggiunto un vantaggio di 12-6 contro le avversarie. Durante il match, Egonu ha segnato con un diagonale stretto da posto due, portando il punteggio a 18-13. Prima, Lemmens aveva effettuato un primo tempo, mentre il muro di Egonu si è fermato vicino al nastro, disturbando il recupero di Omoruyi, che era sulla palla.