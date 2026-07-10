LIVE Atletica Diamond League Montecarlo 2026 in DIRETTA | Tamberi ancora lontano dalla forma migliore rientro sopra gli 8 metri per Furlani

Tamberi è ancora lontano dalla sua forma migliore, mentre Furlani ha superato gli otto metri nel suo rientro in gara. La tappa di Montecarlo della Diamond League si è conclusa e la diretta si ferma qui. Gli appassionati possono continuare a seguire gli aggiornamenti sul sito dedicato all’evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.03 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della tappa di Montecarlo della Diamond League. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di serata a tutti voi. 22.02 Oltre a Tamberi e Furlani, quest’oggi sono stati protagonisti anche Matteo Sioli, eliminato a 2.26, e Dariya Derkach, sesta in 14.33. 22.00 La copertina di questo meeting va ad Emmanuel Wanyonyi, autore del record del mondo nei 1000 metri (2:11.83). Da sottolineare anche la grandissima prestazione di Nina Kennedy, vincitrice nell’asta femminile in 4. 🔗 Leggi su Oasport.it

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