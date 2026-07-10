LIVE Atletica Diamond League Montecarlo 2026 in DIRETTA | Sioli e Tamberi chiudono a 2.23 Furlani non brilla al rientro
Durante la serata di atletica a Montecarlo, Sioli e Tamberi hanno concluso la prova di salto in alto a 2.23 metri, mentre Furlani ha avuto un rientro difficile senza superare questa quota. Nel salto in lungo, l’ultimo tentativo di Hodelin è stato nullo, con la vittoria che è andata a Tentoglou, che ha raggiunto gli 8,61 metri. In precedenza, Pinncok ha saltato 8 metri e oltre. La competizione si svolge nell’ambito della Diamond League 2026.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.49 SALTO IN LUNGO – Nullo l’ultimo salto di Hodelin. Vittoria per Tentoglou in 8.61 21.47 SALTO IN LUNGO – Pinncok vola ad 8.27. Il giamaicano non si migliora e chiude la propria gara in 8.39 21.46 SALTO IN ALTO – Doroshchuk sbaglia anche il secondo tentativo a 2.35. 21.45 SALTO IN LUNGO – Tentoglou si migliora ancora!! Il greco atterra ad 8.61 e conclude così una serie strepitosa. 21.44 SALTO IN ALTO – Doroshchuk sbaglia il primo tentativo a 2.35. 21.43 SALTO IN LUNGO – Si giocheranno la vittoria all’ultimo salto Tentoglou (8.52), Pinnock (8.39) ed Hodelin (8.38) 21.42 5000 METRI – Lobalu ha vinto in 12:52. 🔗 Leggi su Oasport.it
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