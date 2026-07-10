LIVE Atletica Diamond League Montecarlo 2026 in DIRETTA | Sioli e Tamberi chiudono a 2.23 Furlani non brilla al rientro

Notizia in breve

Durante la serata di atletica a Montecarlo, Sioli e Tamberi hanno concluso la prova di salto in alto a 2.23 metri, mentre Furlani ha avuto un rientro difficile senza superare questa quota. Nel salto in lungo, l’ultimo tentativo di Hodelin è stato nullo, con la vittoria che è andata a Tentoglou, che ha raggiunto gli 8,61 metri. In precedenza, Pinncok ha saltato 8 metri e oltre. La competizione si svolge nell’ambito della Diamond League 2026.