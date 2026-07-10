LIVE Atletica Diamond League Montecarlo 2026 in DIRETTA | Derkach in gara nel triplo cresce l’attesa per Tamberi e Sioli

Notizia in breve

Durante la Diamond League di Montecarlo 2026, si sono svolte diverse competizioni di atletica. Nel salto con l’asta, Nina Kennedy ha superato 4,72 metri al primo tentativo, mentre Sutej e Moser hanno commesso errori. Nel salto triplo, Povea ha migliorato il risultato atterrando a 14 metri. Attesa per le prestazioni di Tamberi e Sioli, mentre Derkach ha partecipato alla gara del triplo. La manifestazione prosegue con aggiornamenti in diretta.