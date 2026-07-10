LIVE Atletica Diamond League Montecarlo 2026 in DIRETTA | Derkach in gara nel triplo cresce l’attesa per Tamberi e Sioli
Durante la Diamond League di Montecarlo 2026, si sono svolte diverse competizioni di atletica. Nel salto con l’asta, Nina Kennedy ha superato 4,72 metri al primo tentativo, mentre Sutej e Moser hanno commesso errori. Nel salto triplo, Povea ha migliorato il risultato atterrando a 14 metri. Attesa per le prestazioni di Tamberi e Sioli, mentre Derkach ha partecipato alla gara del triplo. La manifestazione prosegue con aggiornamenti in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.09 SALTO CON L’ASTA – Nina Kennedy supera 4.72 al primo tentativo. Errore per Sutej e Moser 19.09 SALTO TRIPLO – Si migliora anche Povea che atterra a 14.43 19.08 SALTO TRIPLO – Sarr si migliora con un salto a 14.64 che le vale il quarto posto 19.07 LANCIO DEL GIAVELLOTTO – Conclusa la terza tornata di lanci. Yan (64.60) in testa davanti a Vilagos (63.18), Little (57.62), Sietina (57.45), Minard (57.06), Tzengko (56.66), du Plessis (56.64) e Borge (56.57) 19.06 SALTO CON L’ASTA – Amanda Moll supera 4.72 al primo tentativo. 19.05 LANCIO DEL GIAVELLOTTO – Si migliora Sietina che al terzo tentativo spedisce il suo attrezzo a 57. 🔗 Leggi su Oasport.it
Monaco Diamond League 2026 Preview: Everything You Need to Know About Meeting Herculis | The Meet Up
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