Un atleta nel salto con l’asta è stato eliminato dopo aver fallito tre volte consecutive a 4,87 metri. Aveva già sbagliato due volte a 4,82 metri prima di questa eliminazione. La competizione si sta svolgendo in diretta durante la Diamond League di Montecarlo 2026, con l’attenzione rivolta anche alle prove di Tamberi e Sioli. La gara prosegue con altri atleti che cercano di superare le altezze stabilite.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.40 SALTO CON L’ASTA – Moll sbaglia per la seconda volta a 4.87, la terza dopo l’errore a 4.82 ed è eliminata. Nina Kennedy vince la gara femminile 19.38 SALTO TRIPLO – A giocarsi la vittoria nell’ultimo salto saranno Saly Sarr (14.85), Leyanis Perez Hernandez (14.80) e Thea Lafond (14.79) 19.38 SALTO TRIPLO – Ottimo salto di Dariya Derkach!! L’azzurra si migliora sensibilmente al quinto ed ultmo salto atterrando a 14.33, misura che le vale la sesta posizione finale. 19.37 SALTO CON L’ASTA – Errore di Nina Kennedy a 4.87. È il momento della verità: Moll ha un ultimo tentativo a 4.87 19.37 SALTO TRIPLO – Non si migliora Smith che salta in 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Diamond League Montecarlo 2026 in DIRETTA: si avvicina il momento di Tamberi e Sioli

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