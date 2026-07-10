LIVE Atletica Diamond League Montecarlo 2026 in DIRETTA | buona gara di Derkach inizia l’alto maschile con Tamberi e Sioli
Nel salto in alto, Barshim ha superato 2.12 al primo tentativo, entrando in gara alle 20.10. Poco prima, alle 20.09, Potye, Kushare e Jack avevano già superato questa misura. La competizione maschile è iniziata con Tamberi e Sioli, mentre Derkach ha disputato una buona prova. La Diamond League di Montecarlo 2026 prosegue con aggiornamenti in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.10 SALTO IN ALTO – Barshim entra in azione a 2.12 e lo supera al primo tentativo. 20.09 SALTO IN ALTO – Potye, Kushare e Jack superano 2.12 al primo tentativo. 20.08 SALTO CON L’ASTA – Secondo errore a 5.00 per Nina Kennedy 20.07 SALTO IN ALTO – Beckford, Harrison, Portillo e Stefela superano 2.12 al primo tentativo. 20.06 400METRI – Paulino ha vinto in 48.67 davanti a Butler (48.84, PB) e Manuel (49.44) 20.05 400 METRI – Vittoria per Paulino!! La fuoriclasse dominicana trionfa con il record del meeting! 20.05 400 METRI – Butler entra in testa sul rettilineo finale davanti a Manuel. Paulino è in grande ripresa. 🔗 Leggi su Oasport.it
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