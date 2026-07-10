LIVE Atletica Diamond League Montecarlo 2026 in DIRETTA | buona gara di Derkach inizia l’alto maschile con Tamberi e Sioli

Notizia in breve

Nel salto in alto, Barshim ha superato 2.12 al primo tentativo, entrando in gara alle 20.10. Poco prima, alle 20.09, Potye, Kushare e Jack avevano già superato questa misura. La competizione maschile è iniziata con Tamberi e Sioli, mentre Derkach ha disputato una buona prova. La Diamond League di Montecarlo 2026 prosegue con aggiornamenti in diretta.