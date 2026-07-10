LIVE Atletica Diamond League Montecarlo 2026 in DIRETTA | inizia la gara femminile del triplo c’è Derkach!
Durante la Diamond League di Montecarlo 2026, si sono svolti alcuni eventi nelle discipline di atletica. Nel lancio del giavellotto, il primo tentativo di un atleta non ha superato la misura. Nella gara di salto con l’asta, una atleta è entrata in competizione a un’altezza di 4 metri. Nel settore femminile del triplo, la competizione è iniziata con la presenza di una atleta chiamata Derkach.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.40 LANCIO DEL GIAVELLOTTO – Nullo il primo tentativo di Ruiz Hurtado. 18.40 SALTO CON L’ASTA – Nina Kennedy entra in gara a 4.52 e non sbaglia il primo salto. 18.39 LANCIO DEL GIAVELLOTTO – Seconda posizione per Mackenzie Little con una misura di 56.59 18.39 SALTO CON L’ASTA – Non sbaglia invece Angelica Moser che supera 4.52 ed avanza alla misura successiva. 18.38 SALTO CON L’ASTA – Anche Tina Sutej sbaglia il primo tentativo a 4.52. 18.37 LANCIO DEL GIAVELLOTTO – Nullo il primo lancio di Sigrid Borge. 18.37 SALTO CON L’ASTA – Errore di Bonnin a 4.52 18.37 SALTO TRIPLO – Questa la start list della gara femminile che inizierà tra pochi minuti: 1 LAFOND Thea DMA 5 APR 1994 15. 🔗 Leggi su Oasport.it
Monaco Diamond League 2026 Preview: Everything You Need to Know About Meeting Herculis | The Meet Up
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