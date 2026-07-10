LIVE Atletica Diamond League Montecarlo 2026 in DIRETTA | inizia la gara femminile del triplo c’è Derkach!

Notizia in breve

Durante la Diamond League di Montecarlo 2026, si sono svolti alcuni eventi nelle discipline di atletica. Nel lancio del giavellotto, il primo tentativo di un atleta non ha superato la misura. Nella gara di salto con l’asta, una atleta è entrata in competizione a un’altezza di 4 metri. Nel settore femminile del triplo, la competizione è iniziata con la presenza di una atleta chiamata Derkach.