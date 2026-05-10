Lite tra ragazzini in centro a Napoli accoltellato 14enne | 15enne fermato per tentato omicidio
Una lite tra ragazzini nel centro di Napoli si è conclusa con un 14enne ferito da arma da taglio in piazza Municipio. La polizia ha fermato un 15enne con l’accusa di tentato omicidio. Gli agenti sono intervenuti sul luogo dell’incidente e hanno avviato le indagini per chiarire i dettagli della vicenda. La ferita del ragazzo è stata medicata sul posto e successivamente trasportata in ospedale.
(Adnkronos) – Lite tra ragazzini in pieno centro a Napoli con un 14enne accoltellato in piazza Municipio. Per l'aggressione è stato fermato 15enne. È accaduto nella serata di ieri. Sul posto era presente un pattuglia della Polizia Municipale, che ha subito bloccato il ragazzino armato. Le coltellate all'addome, almeno tre, hanno raggiunto gli organi interni.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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