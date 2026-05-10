Lite tra ragazzini in centro a Napoli accoltellato 14enne | 15enne fermato per tentato omicidio

Una lite tra ragazzini nel centro di Napoli si è conclusa con un 14enne ferito da arma da taglio in piazza Municipio. La polizia ha fermato un 15enne con l’accusa di tentato omicidio. Gli agenti sono intervenuti sul luogo dell’incidente e hanno avviato le indagini per chiarire i dettagli della vicenda. La ferita del ragazzo è stata medicata sul posto e successivamente trasportata in ospedale.

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