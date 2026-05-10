Lite tra ragazzini per uno sguardo di troppo | 14enne accoltellato fermato un 15enne a Napoli
Un ragazzo di 14 anni è stato ferito gravemente sabato sera a Napoli, in piazza Municipio, durante una lite tra giovani. Secondo quanto riferito, il motivo dello scontro sarebbe stato uno sguardo di troppo. Dopo l’aggressione, un 15enne è stato fermato dalle forze dell’ordine. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto e le circostanze che hanno portato alla lite.
Un ragazzo di 14 anni è stato gravemente ferito nella serata di sabato in piazza Municipio, a Napoli, dopo essere stato colpito con alcune coltellate al termine di una lite scoppiata tra giovanissimi. Fermato un 15enne, ora accusato di tentato omicidio. Secondo una prima ricostruzione, all’origine dell’aggressione ci sarebbe stato uno sguardo di troppo rivolto a una ragazzina. La discussione sarebbe degenerata rapidamente fino a trasformarsi in una violenta colluttazione. Determinante l’intervento di una pattuglia della Polizia municipale di Napoli, impegnata nei servizi rafforzati per la movida del fine settimana e guidata dal comandante Ciro Esposito.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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