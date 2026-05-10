Lite tra ragazzini per uno sguardo di troppo | 14enne accoltellato fermato un 15enne a Napoli

Un ragazzo di 14 anni è stato ferito gravemente sabato sera a Napoli, in piazza Municipio, durante una lite tra giovani. Secondo quanto riferito, il motivo dello scontro sarebbe stato uno sguardo di troppo. Dopo l’aggressione, un 15enne è stato fermato dalle forze dell’ordine. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto e le circostanze che hanno portato alla lite.

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