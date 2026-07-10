Una lite tra un uomo di 34 anni e una ragazza di 19 anni si è verificata in centro a Bergamo, iniziando in strada e proseguendo su un autobus. La discussione ha attirato l’attenzione di passanti e si è intensificata. La Polizia locale è intervenuta, bloccando l’uomo, che si trovava in forte stato di agitazione. Il video dell’intervento mostra le forze dell’ordine mentre gestivano la situazione.

FORTE TENSIONE. La discussione, iniziata per strada, in via Zambonate, è proseguita a bordo di un autobus. L’uomo, in forte stato di agitazione, è stato bloccato dagli agenti. La giovane donna è stata soccorsa in codice verde. Attimi di forte tensione a mezzogiorno di oggi, venerdì 10 luglio, in largo Cinque Vie, all’altezza della fermata Atb di via Zambonate in centro a Bergamo, dove una lite tra un 34enne e una 19enne ha richiesto l’intervento di numerosi agenti della Polizia locale e dei soccorritori. L’uomo - di origine marocchina, residente in Provincia - era particolarmente agitato ed è stato bloccato dagli agenti e accompagnato via per gli accertamenti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Segui gli aggiornamenti su Bergamo.

© Ecodibergamo.it - Lite in centro a Bergamo tra un 34enne e una 19enne: interviene la Polizia locale - Video

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Lite nel supermercato di Sondrio, interviene la polizia locale

Avellino, lite tra due donne: interviene la PoliziaNel pomeriggio di ieri, in Piazza Kennedy ad Avellino, due donne di origini nigeriane si sono affrontate in una lite.

Temi più discussi: Una replica al pezzo di Christian Raimo sulla lite Gualtieri-Carocci; Tentato omicidio: accoltellato fuori dal bar Croazia al culmine di una lite, è gravissimo; Como, durante una lite tenta di colpire con una cesoia un ospite al centro di accoglienza: denunciato dalla Polizia di Stato. - Questura di Como | Polizia di Stato; VIDEO | Scaglia tombino durante una violenta lite nel centro storico.

Lite in centro a Bergamo tra un 34enne e una 19enne: interviene la Polizia locale - VideoLa discussione, iniziata in via Zambonate, è proseguita a bordo di un autobus. L’uomo, in forte stato di agitazione, è stato fermato dagli agenti. ecodibergamo.it

Tentato omicidio: accoltellato fuori dal bar Croazia al culmine di una lite, è gravissimo: Arrestato l’aggressore. Un altro episodio di violenza a Lugo, dopo la furiosa rissa in pieno centro storico di dieci giorni fa dlvr.it/TTMPXV ? ? x.com

[Scotto] I Utah Jazz hanno espresso interesse a ri-firmare il centro Jusuf Nurkic reddit

Violenta lite in pieno centro. E un 61enne sfodera la mannaiaDurante una lite in pieno centro, un 61enne tira fuori una mannaia brandendola contro l’uomo con il quale aveva avuto un diverbio. È quanto accaduto giovedì mattina, in piazza XX Settembre. Secondo ... ilrestodelcarlino.it