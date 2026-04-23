Lite nel supermercato di Sondrio interviene la polizia locale

Nel pomeriggio di mercoledì, verso le 17.30, al supermercato Iperal di Sondrio si è verificata una lite tra tre uomini, due stranieri e un italiano, già noti alle forze dell’ordine. La polizia locale è intervenuta rapidamente per gestire la situazione, che aveva generato un clima di tensione tra i presenti. Nessuna informazione è stata resa nota riguardo alle eventuali conseguenze dell’alterco.

Momenti di forte tensione nel pomeriggio di mercoledì, attorno alle 17.30, al supermercato Iperal di Sondrio, dove la polizia locale è intervenuta con urgenza per sedare un acceso alterco tra tre uomini – due stranieri e un italiano – già noti alle forze dell’ordine.All’arrivo degli agenti, due.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Sondrio, attimi di concitazione all’ufficio tecnico comunale: interviene la polizia localeSecondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe presentato negli uffici comunali di piazzale Valgoi per alcune pratiche che erano state fissate per le... Panico fuori da scuola nel napoletano: lite tra un genitore e l’autista del pulmino. Interviene la poliziaA Pozzuoli, una violenta lite tra autista dello scuolabus e genitore terrorizza i bambini. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Furto in supermercato e lite tra ubriachi nel centro di Trento: due interventi in poche ore della Volante Dante; Prima il furto al supermercato, poi la lite tra ubriachi: subito al lavoro la Volante Dante di Trento; Lite davanti un bar a Montesilvano finisce con un accoltellamento; Cento, lite fra minori nel parcheggio: intervengono Polizia locale e 118. Spari nel parcheggio, lite per carte Pokémon finisce maleUn uomo è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito da un colpo d'arma da fuoco in una lite scoppiata per le carte Pokémon in un parcheggio. msn.com Cento, lite fra minori nel parcheggio: intervengono Polizia locale e 118Cento Qualche momento di tensione, fortunatamente rientrato, ha scosso il tardo pomeriggio degli avventori del supermercato Coop di Cento. Per motivi ancora da chiarire due minorenni in carico a una c ... msn.com Randazzo, una lite nata per futili motivi è scaturita in una violenta aggressione #sicilia242 #sicilia24 - facebook.com facebook