Avellino lite tra due donne | interviene la Polizia

Da avellinotoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di ieri, in Piazza Kennedy ad Avellino, due donne di origini nigeriane si sono affrontate in una lite. La scena ha attirato l'attenzione dei passanti, che hanno chiamato la polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti per sedare la rissa e garantire la sicurezza. Nessuno dei presenti ha riportato ferite gravi, e le autorità hanno avviato le procedure per chiarire i fatti.

Nel pomeriggio di ieri, in Piazza Kennedy ad Avellino, due donne di origini nigeriane sono venute alle mani. La lite è diventata fisica: ci sono stati morsi e colpi inferti con quello che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe un paletto di ferro. In tutto, sul posto si trovavano quattro.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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