Avellino lite tra due donne | interviene la Polizia

Nel pomeriggio di ieri, in Piazza Kennedy ad Avellino, due donne di origini nigeriane si sono affrontate in una lite. La scena ha attirato l'attenzione dei passanti, che hanno chiamato la polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti per sedare la rissa e garantire la sicurezza. Nessuno dei presenti ha riportato ferite gravi, e le autorità hanno avviato le procedure per chiarire i fatti.

Nel pomeriggio di ieri, in Piazza Kennedy ad Avellino, due donne di origini nigeriane sono venute alle mani. La lite è diventata fisica: ci sono stati morsi e colpi inferti con quello che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe un paletto di ferro. In tutto, sul posto si trovavano quattro.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Lite in strada tra due uomini, interviene la polizia: uno sferra una gomitata ad un agente Leggi anche: Violenta lite tra spacciatori, interviene la polizia: sequestrato mezzo chilo di droga Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Atripalda, spari nella notte di Pasqua: domani padre e figlio davanti al gip; Spari ad Atripalda, padre e figlio hanno risposto alle domande del gip; Truffa dello specchietto ad Avellino, arrestato 30enne per estorsione; Atripalda, doppia sparatoria la notte di Pasqua: padre e figlio domani dal gip. Piazza Kennedy, lite a morsi e colpi di bastone: una donna finisce in OspedaleAVELLINO- Una lite a morsi e colpi di bastone. Quella scoppiata nel pomeriggio di ieri tra due donne di origini nigeriane a Piazza Kennedy. Le persone coinvolte sarebbero quattro, una delle due, ... irpinianews.it Una lite in Piazza la causa dei tre raid a colpi di pistola nel quartiere di AlvaniteATRIPALDA- Una lite in Piazza tra due giovanissimi, intorno alle 17 di sabato. Da qui sarebbe nata la notte di piombo a Contrada Alvanite nella notte di Pasqua. La svolta nelle indagini e’ arrivata in ... irpinianews.it Giovedì 23 aprile all’Hub di piazza Libertà l’inaugurazione dell’esposizione promossa dalla Provincia di Avellino nell’ambito della sponsorizzazione all’Us Avellino 1912. Presenti Buonopane, Bedin e D’Agostino - facebook.com facebook Toninho Cerezo and Tagliaferri, Avellino vs Roma in the 1984/85 Season. @usavellino1912_ @Roma #Toninhocerezo #asroma x.com