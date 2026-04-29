Il conflitto tra Stati Uniti e Iran si mantiene teso, con recenti indicazioni di un'ulteriore proroga del blocco dello stretto di Hormuz ordinata dall'amministrazione americana. La decisione, riferita dal Wall Street Journal, si inserisce in un quadro di escalation che coinvolge entrambe le parti senza segnali di un imminente accordo o de-escalation. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte di analisti e diplomatici internazionali.

New York, 29 aprile 2026 – Non ci sono soluzioni all'orizzonte per il conflitto tra Usa e Iran. I colloqui di pace non sono ripresi e, secondo quanto scrive oggi il Wall Street Journal, il presidente americano Donald Trump ha incaricato i suoi collaboratori di prepararsi a un blocco prolungato dei porti iraniani. I funzionari citati dal quotidiano finanziario riferiscono dei recenti colloqui avuti dal tycoon con i suoi collaboratori nella Situation Room. Alla fine Trump ha optato per continuare a comprimere l'economia e le esportazioni di petrolio iraniane bloccando le rotte marittime da e verso i suoi porti, valutando le altre opzioni – riprendere i bombardamenti o ritirarsi dal conflitto – più rischiose del mantenimento del blocco.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guerra in Iran diretta, Wsj: “Trump ha ordinato la proroga del blocco di Hormuz”

Iran sfida l'ultimatum Usa per la riapertura dello Stretto di Hormuz

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