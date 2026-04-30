IRAN | WSJ ' TRUMP CHIEDE DI NUOVO A PAESI AIUTO PER HORMUZ E LANCIA MARITTIME FREEDOM CONSTRUCT'

Il presidente degli Stati Uniti ha nuovamente invitato i Paesi internazionali a collaborare per la riapertura dello stretto di Hormuz, dopo un primo tentativo che non ha ricevuto il supporto sperato. La richiesta si inserisce in un'azione più ampia, definita come una dimostrazione di libertà marittima, volta a rafforzare la presenza militare nella zona. La comunicazione è arrivata attraverso dichiarazioni ufficiali, senza indicazioni di accordi concreti raggiunti finora.

Il presidente Usa Donald Trump torna alla carica con la richiesta ai Paesi della comunità internazionale, male accolta nella sua prima versione, di contribuire allo sforzo della riapertura di Hormuz. Questa volta non si tratta di una coalizione militare, di una partnership diplomatica e militare sotto l'egida della "Maritime Freedom Construct". Uno sforzo congiunto del dipartimento di Stato e del Comando centrale che viene descritto come "complementare" a quello per mettere in sicurezza lo stretto per il transito delle navi civili, previsto per la fine della guerra e guidato da Londra e Parigi. Il dipartimento di Stato martedì ha inoltrato un cablogramma alle ambasciate americane per chiedere ai diplomatici di convincere i governi ad aderire all'iniziativa.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - IRAN: WSJ, 'TRUMP CHIEDE DI NUOVO A PAESI AIUTO PER HORMUZ E LANCIA MARITTIME FREEDOM CONSTRUCT' Iran, Teheran blocca di nuovo Hormuz. Trump: nostre truppe restano Notizie correlate Trump chiede aiuto agli altri Paesi contro l'Iran, "inviate navi a Hormuz": ma anche Teheran ha un pianoIl momento di stanchezza imperiale degli Stati Uniti si fa più evidente in Medio Oriente. Trump afferma di aver annientato l’Iran e chiede aiuto per lo Stretto di Hormuz“Molti Paesi, specialmente quelli colpiti dal tentativo dell’Iran di chiudere lo Stretto di Hormuz, invieranno navi da guerra, in collaborazione con... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: 'Trump scettico sulla proposta dell'Iran per Hormuz'; Vance cancella il viaggio in Pakistan, anche Teheran salta i colloqui. E Trump estende la tregua: ma rimane il blocco navale; Trump, il Wsj rivela: Presidente escluso da alcuni briefing militari; Medio Oriente, Putin a Trump: 'Bene cessate il fuoco in Iran, operazione di terra sarebbe inaccettabile'. #ISRAELIRANWAR. Gli USA falliscono gli obiettivi in Iran. Trump: Prepararsi a un prolungato blocco navale statunitense contro l’Iran. Teheran: Esercito pronto a ...John Mearsheimer, professore di relazioni internazionali sostiene che i quattro obiettivi degli Stati Uniti nella guerra con l’Iran non sono stati raggiunti. Siamo entrati in guerra con l’Iran con ... agcnews.eu Trump scettico sulla proposta dell’Iran di riaprire Hormuz - WSJAvviso esplicito sui rischi: Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe ... it.investing.com La Guida Suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, afferma in una dichiarazione che l'unico posto possibile per gli americani nel Golfo Persico "è sul fondo delle sue acque": lo riporta la tv di stato. Khamenei in occasione della Giornata nazionale iraniana del G - facebook.com facebook Dark Eagle, il primo missile ipersonico Usa pronto a colpire l'Iran x.com