Il memorandum fra Usa e Iran sembra de facto fallito e il presidente Donald Trump ha lanciato stavolta un allarme che riguarda sé stesso. "Vogliono eliminare il leader americano, cioè me - ha detto - Sono in qualche lista, ho visto stamattina che sono in tutte le loro liste. E finora, credo di essere stato un po' fortunato, ma forse non durerà a lungo". La diplomazia scorre lentamente, ma scontro prosegue fra nuove ondate di raid. A bordo della Uss Abraham Lincoln gli equipaggi si preparano intensamente a potenziali attacchi mentre l'Iran dà ufficialmente inizio a un nuovo periodo segnato dalla guida di Mojatba Khamenei dopo la fine dei lunghi funerali del padre. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Iran, memorandum al collasso. Allarme intelligence: "Vogliono uccidere Trump"

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