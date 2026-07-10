L'ippopotamo pigmeo Moo Deng ha compiuto due anni nello zoo di Khao Kheow Open Zoo, in Thailandia. Per celebrare l'occasione, è stata preparata una torta di frutta e verdura. Moo Deng si è avvicinato alla torta nel suo recinto, mentre la madre, Jona, aveva già iniziato a mangiarla. La festa si è svolta nel parco vicino a Bangkok, con i visitatori presenti durante l'evento.

Una grande torta a base di frutta e verdura in uno zoo in Thailandia per festeggiare il secondo compleanno del famoso ippopotamo pigmeo Moo Deng. Nel suo recinto al Khao Kheow Open Zoo di Chon Buri, una provincia a est di Bangkok, Moo Deng si è avvicinata alla torta mentre sua madre Jona aveva già iniziato a mangiarla. L’ippopotamo ha iniziato a gustare il banchetto girando intorno alla torta e assaggiando le diverse decorazioni tra cui i meloni intagliati, una tradizione utilizzata in Thailandia per le occasioni speciali. Moo Deng è diventata una star poco dopo la nascita soprattutto grazie al suo custode Atthapon Nundee che ha condiviso sui social immagini e video conquistando milioni di persone. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - L’ippopotamo pigmeo Moo Deng compie 2 anni: festa allo zoo di Bangkok

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