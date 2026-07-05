Messico festa allo zoo per Xin Xin | il panda gigante compie 36 anni

Da lapresse.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Centinaia di persone si sono radunate allo zoo di Chapultepec, a Città del Messico, per festeggiare il 36° compleanno di Xin Xin, il panda gigante considerato l’ultimo della sua specie in America Latina. La celebrazione ha coinvolto visitatori e staff dello zoo, che hanno partecipato a eventi e distribuito gadget. Xin Xin, nato in cattività, vive nello zoo da molti anni e rappresenta un esempio di conservazione della specie.

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(LaPresse) Centinaia di persone si sono radunate allo zoo di Chapultepec, a Città del Messico, per celebrare il 36° compleanno di Xin Xin, la panda gigante considerata l’ultima del suo genere in America Latina. Xin Xin discende da una coppia di panda donati dalla Cina negli anni ’70 ed è oggi uno degli animali più iconici e amati dello zoo. Il suo caso è unico: non rientra nell’attuale programma cinese di prestito dei panda, che regola la presenza della specie negli zoo internazionali. Le celebrazioni hanno incluso spettacoli di ballerini in costume da drago, attività a tema per i visitatori e momenti dedicati all’osservazione dell’animale. Per l’occasione, Xin Xin ha ricevuto una torta di compleanno realizzata con cartone e riempita con alimenti compatibili con la sua dieta, tra cui mele e altri frutti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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