Messico grande festa allo zoo per Xin Xin | la panda gigante compie 36 anni
Al zoo di Chapultepec a Città del Messico si è svolta una festa per il 36° compleanno di Xin Xin, una panda gigante. La celebrazione ha attirato visitatori e ha visto la partecipazione di personale dello zoo. Xin Xin è considerata un’attrazione principale del parco. La festa ha incluso attività e momenti dedicati all’animale, che è una delle più longeve della struttura.
ABBONATI A DAYITALIANEWS La celebrazione allo zoo di Chapultepec. Allo zoo di Chapultepec, a Città del Messico, si è svolta una grande festa per il 36° compleanno di Xin Xin, la panda gigante diventata una vera icona locale. All’evento hanno partecipato centinaia di visitatori, trasformando la ricorrenza in un momento di forte partecipazione pubblica e affetto verso l’animale. La storia unica di Xin Xin. Xin Xin è considerata l’ultima panda gigante presente in America Latina. Discende da una coppia di panda donati dalla Cina negli anni ’70 ed è oggi uno degli animali più rappresentativi dello zoo. Un aspetto particolare è che Xin Xin non rientra nell’attuale programma cinese di prestito dei panda, che regola la presenza della specie negli zoo di tutto il mondo, rendendo la sua situazione ancora più singolare. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
The CEO gifted a new house to the elderly woman to help her settle into her new life.
Notizie e thread social correlati
Messico, festa allo zoo per Xin Xin: il panda gigante compie 36 anniCentinaia di persone si sono radunate allo zoo di Chapultepec, a Città del Messico, per festeggiare il 36° compleanno di Xin Xin, il panda gigante...
L’orchestra Oida compie 10 anni: domenica 12 luglio una grande festa in Piazza GrandeL’orchestra Oida celebra i dieci anni di attività con un evento in Piazza Grande previsto per domenica 12 luglio alle 18.