Messico grande festa allo zoo per Xin Xin | la panda gigante compie 36 anni

Notizia in breve

Al zoo di Chapultepec a Città del Messico si è svolta una festa per il 36° compleanno di Xin Xin, una panda gigante. La celebrazione ha attirato visitatori e ha visto la partecipazione di personale dello zoo. Xin Xin è considerata un’attrazione principale del parco. La festa ha incluso attività e momenti dedicati all’animale, che è una delle più longeve della struttura.