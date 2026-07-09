Il presidente turco ha consegnato ai leader della NATO una pistola e un kit di proiettili come regalo durante un evento internazionale. Le reazioni sono state di imbarazzo e di compostezza tra i presenti. Non ci sono precedenti noti di un gesto simile in incontri ufficiali di questa portata. La scelta ha suscitato discussioni tra i partecipanti, senza che siano state rese note eventuali motivazioni ufficiali.

Non sappiamo se esista un precedente. Certamente, però, il regalo che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha deciso di offrire ai leader che hanno partecipato al vertice Nato di Ankara risulta piuttosto originale e finanche spiazzante: si tratta di una pistola personalizzata col nome di ciascuno e accompagnata da un set di proiettili e un kit di pulizia. A rivelare la natura del dono, che sembra aver provocato qualche imbarazzo e qualche problema burocratico, è stato il premier britannico Keir Starmer, che ne ha parlato con i giornalisti durante il volo di rientro a Londra. Starmer svela il dono di Erdogan: una pistola con tanto di proiettili. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Lo spiazzante regalo di Erdogan ai leader Nato: una pistola e un kit di proiettili. Le reazioni tra imbarazzo e aplomb

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