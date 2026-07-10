Lino Banfi compie novant’anni | la sorpresa inaspettata di una star

Da bollicinevip.com 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’attore italiano ha festeggiato i suoi novant’anni con una cerimonia intima, circondato da familiari. Durante l’evento, è arrivata una sorpresa internazionale che ha sorpreso tutti i presenti. Nessuna comunicazione preventiva ha anticipato l’inaspettata apparizione. L’evento si è svolto senza altri dettagli pubblicati, concentrandosi sull’affetto dei presenti e sulla presenza della celebrità. La sorpresa ha coinvolto anche alcuni ospiti esteri, senza ulteriori specifiche.

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. Un evento intimo e ricco di grandissime emozioni vede protagonista l’amatissimo attore italiano, circondato dall’affetto dei suoi cari e impreziosito da una sorpresa internazionale del tutto inaspettata che ha lasciato tutti a bocca aperta. Lino Banfi spegne novanta candeline e celebra un traguardo che appartiene non soltanto alla sua storia personale, ma anche a quella dello spettacolo italiano. Il volto che ha attraversato cinema, televisione e teatro con una popolarità rimasta intatta nel tempo ha scelto di festeggiare questo compleanno speciale lontano dai clamori, circondato dall’affetto della famiglia e degli amici più cari, in una serata intima a Vieste che ha avuto il sapore delle emozioni autentiche. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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