L' industria tedesca dell' auto è salva per ora

Il Gruppo Volkswagen ha annunciato un nuovo piano strategico di efficientamento, approvato dal management e dal consiglio di sorveglianza. Nel comunicato ufficiale non sono previsti tagli al personale né chiusure di impianti, nonostante le indiscrezioni precedenti che ipotizzavano riduzioni di personale e dismissioni di fabbriche. La notizia arriva dopo settimane di voci su possibili tagli all’interno dell’industria automobilistica tedesca.

Il Gruppo Volkswagen ha ufficializzato il nuovo piano strategico di efficientamento approvato dal management e dal consiglio di sorveglianza. Nonostante le indiscrezioni della vigilia ipotizzassero la chiusura di impianti e migliaia di esuberi, il comunicato ufficiale non fa alcuna menzione di tagli al personale o dismissioni di fabbriche.Meno modelliIl pacchetto di riforme, articolato in dodici iniziative complessive, punta a rendere l'azienda più agile e immune dalle crescenti pressioni esterne, tra cui spiccano le tensioni geopolitiche, i dazi doganali, gli stringenti requisiti normativi e una concorrenza asiatica sempre più aggressiva. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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