Dazi USA al 25% l’industria auto tedesca è sotto pressione

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato l’intenzione di aumentare i dazi sulle auto importate dall’Unione Europea al 25 per cento. La decisione ha suscitato preoccupazioni nel settore automobilistico tedesco, che si trova ad affrontare un aumento dei costi e potenziali ripercussioni sul mercato. La misura si inserisce in un quadro di tensioni commerciali più ampio tra Stati Uniti e Europa.

L’annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di voler portare al 25% i dazi sulle auto importate dall’ Unione Europea riaccende le tensioni commerciali tra le due sponde dell’Atlantico. L’aumento, rispetto al precedente 15%, arriva in una fase già delicata per l’economia globale e per il settore automobilistico. Secondo l’associazione dell’industria automobilistica tedesca VDA, le conseguenze potrebbero essere significative. I maggiori costi per i produttori europei rischiano infatti di trasferirsi, almeno in parte, sui consumatori statunitensi, con possibili rincari dei prezzi. Per la Germania si stimano perdite di circa 17,6 miliardi di dollari nel breve periodo, che potrebbero arrivare fino a 30 miliardi di euro nel tempo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dazi USA al 25%, l’industria auto tedesca è sotto pressione China STRIKES BACK: Netherlands COLLAPSES Under US Pressure in Nexperia Scandal Notizie correlate Leggi anche: Dazi Usa al 25% sulle auto europee, Trump va allo scontro commerciale con l’Ue Leggi anche: Trump, schiaffo all’Ue: dazi al 25% su auto e camion. Il presidente Usa: «Non avete rispettato l’accordo» Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Dazi, Trump riaccende la guerra con l'Europa: Sulle auto tariffe al 25%, l'Ue non rispetta i patti. Il Parlamento Ue: Falso e inaccettabile; Trump alza a sorpresa al 25% i dazi sulle auto europee. La Commissione Ue: Tuteleremo i nostri interessi; Trump minaccia dazi al 25% sulle auto europee; Automotive europeo sotto pressione per i dazi USA. Auto europee, dazi al 25%: Trump apre un nuovo fronte contro l’UeMentre i rapporti con Berlino si deteriorano sulla questione Iran, Washington torna ad alzare le barriere commerciali sull’industria automotive del Vecchio Continente ... lautomobile.aci.it Auto, dazi Usa al 25%: da Volkswagen a Stellantis fino Ferrari e Lamborghini quali sono i gruppi più esposti alla stretta di TrumpCon la nuova minaccia del presidente Usa Donald Trump tremano soprattutto Volkswagen, Mercedes e Bmw. Ma ci sarebbero impatti indiretti anche sull’Italia e sulla sua filiera ... milanofinanza.it Gli effetti dell'annuncio dei dazi al 25% sulle auto europee e la riapertura dello scontro commerciale con l’Ue. A Berlino economisti e industria temono effetti pesanti su crescita e automotive tedesco. x.com Stellantis a Termoli, ora i dazi di Trump rischiano di mettere in crisi il piano di rilancio Come per gli altri stabilimenti del Centro-Sud il Ceo Filosa punta molto sull'export negli Usa, sulla scia di quanto fece Marchionne per Fca con la Renegade Servizio di Dome - facebook.com facebook