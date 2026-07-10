A 21 anni, Linda Noskova raggiunge la sua prima finale di uno Slam, che si disputerà sabato a Wimbledon contro Karolina Muchova. La tennista ha dichiarato di giocare un ottimo tennis e di essere più efficace quando è rilassata. La finale si svolgerà in un derby tra le due giocatrici, con il titolo del torneo britannico in palio.

A soli 21 anni, Linda Noskova giocherà sabato la sua prima finale Slam della carriera sfidando Karolina Muchova in un derby che metterà in palio il titolo a Wimbledon 2026. In una stagione sull’erba che l’ha già vista trionfare al WTA 500 di Berlino, arriva un exploit che consentirà alla tennista ceca di tornare nella top10 mondiale migliorando il best ranking e salendo come minimo all’ottavo posto della classifica. “ Sogni sempre di vivere momenti così, a quando succede davvero, non sai come reagire o come renderti conto di quello che è appena accaduto. Sto giocando un ottimo tennis. Di solito, quando mi sento bene e rilassata fuori dal campo, è proprio allora che questo si vede di più anche in campo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Linda Noskova: “Sto giocando un ottimo tennis. Quando sono rilassata gioco al meglio”

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