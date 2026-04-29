Coco Gauff ha perso contro Linda Noskova negli ottavi di finale del Madrid Open. La partita si è conclusa con la vittoria della tennista ceca in due set. Dopo la sconfitta, Gauff ha commentato brevemente la prestazione e ha dichiarato di essere pronta a riprendere l’attività agonistica. La giocatrice statunitense ha già in programma i prossimi tornei in calendario.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Coco Gauff ha vissuto un’esperienza altalenante al Madrid Open, conclusasi agli ottavi di finale con una sconfitta contro Linda Noskova. La giovane tennista americana, nonostante le difficoltà, ha dimostrato grande determinazione e resilienza durante il torneo. Gauff ha iniziato la sua avventura a Madrid con una vittoria convincente su Leolia Jeanjean, chiudendo l’incontro con un punteggio di 6-3, 6-0. Ma la situazione si è complicata rapidamente. L’insorgere di un virus gastrico l’ha costretta a combattere contro gravi malesseri, inclusi attacchi di vomito sul campo.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Coco Gauff riflette sulla sconfitta con Linda Noskova al Madrid Open, pronta a rialzarsi.

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