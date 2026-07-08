Jasmine Paolini è stata eliminata ai quarti di finale di Wimbledon dopo aver perso contro l’ucraina Marta Kostyuk. La tennista italiana ha dichiarato di aver giocato un buon tennis, ma di essere stata più lenta durante il match. Ha anche commentato che il torneo è stato fantastico, anche se ha mostrato amarezza per l’esito della partita e la difficoltà incontrata in campo.

Jasmine Paolini ha perso contro l’ucraina Marta Kostyuk ed è stata eliminata ai quarti di finale di Wimbledon. La nostra portacolori ha espresso la propria amarezza in conferenza stampa: “ La partita è stata difficile. Marta ha giocato in modo aggressivo, facendo un ottimo tennis. Io non sono riuscita, credo, a giocare come nelle partite precedenti. Ma penso anche che lei mi abbia reso il gioco difficile, sai. Cosa si può fare? Niente. Oggi ha giocato meglio di me. Penso che oggi, quando sono scesa in campo, le mie gambe fossero un po’ più lente del solito. Questa, credo, è stata la parte peggiore, perché non sono riuscita a colpire la palla come volevo, ho commesso più errori. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Paolini.

© Oasport.it - Jasmine Paolini: “Sto giocando un ottimo tennis, ma ero più lenta. Torneo fantastico”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Jasmine Paolini avanza al terzo turno a Wimbledon

Notizie e thread social correlati

Tennis: Jasmine Paolini a Madrid contro Laura Siegemung: orario e dove vederlaLa tennista italiana affronterà Laura Siegemund nel secondo turno del Mutua Madrid Open.

Jasmine Paolini spiega: “Giocare il doppio non è un obbligo. Sto aggiustando il tiro, primo turno difficile a Parigi”Jasmine Paolini ha dichiarato che partecipare ai doppio non è un obbligo e sta rivedendo le sue scelte, dopo un primo turno difficile a Parigi.

Temi più discussi: Jasmine Paolini sorride: La miglior partita dell’anno. Momento di guarigione: se sto bene me la gioco con tutte; Wimbledon, Paolini ritrova sorriso e fiducia: Quando sto così, le cose buone possono arrivare; Paolini: Il mio obiettivo è mantenere questa mentalità. Jasmine vola ai quarti di Wimbledon; RECAP! Day 8: Zverev avanti di due su Lehecka, arrivano le 23 e si chiude martedì.

Jasmine Paolini batte Maria Sakkari 6-1 6-2 e accede agli ottavi giocando un match clamoroso, vincendo per la prima volta quest’anno tre match di seguito. Gli ultimi mesi sono stati difficilissimi (si commuove), sono molto felice di come ho giocato e gioc x.com

2026 Wimbledon QF: [12] M. Kostyuk ha battuto [13] J. Paolini 6-3 6-2 reddit

Paolini vede il bicchiere mezzo pieno: Giocato cinque partite nel torneo, positivo esser stata competitivaTanta delusione per Jasmine Paolini dopo la sconfitta a Wimbledon. Le sue parole nella conferenza stampa dopo il match con Kostyuk. WIMBLEDON – È delusa Jasmine Paolini dopo la pesante sconfitta contr ... tennisitaliano.it

Paolini-Kostyuk 3-6, 2-6: Jasmine crolla in due set e saluta Wimbledon. Adesso gioca CobolliMercoledì a tinte azzurre a Wimbledon con Jasmine Paolini e Flavio Cobolli in campo a caccia della semifinali. ilmessaggero.it