L’incastro che fa gola a Napoli e Juve | Lobotka verso Spalletti Gatti in azzurro

Si parla di un possibile scambio di giocatori tra Napoli e Juventus, con l’idea di portare Gatti in azzurro e Lobotka in bianconero. Secondo fonti di mercato, Lobotka, che ha già lavorato con l’attuale allenatore della Juventus, sarebbe nel mirino della squadra torinese. La trattativa, ancora in fase preliminare, coinvolgerebbe quindi la cessione di Gatti ai partenopei. Non ci sono ancora conferme ufficiali da parte delle società coinvolte.

Il possibile scambio Lobotka-Gatti è la suggestione che agita l’asse di mercato tra Napoli e Juve. Come racconta Tuttosport, fuori dal mazzo di quelli in regime di svincolo c’è la carta che riguarda Stanislav Lobotka: lo slovacco che Luciano Spalletti conosce molto bene e ha messo nel mirino per il centrocampo bianconero. C’è però un dettaglio che complica la partenza: il regista è gravato da una clausola da 25 milioni valida solo per i club esteri. Tradotto: per un club italiano come la Juventus quella scorciatoia non esiste, e servirebbe trattare a prezzo pieno con De Laurentiis. Lobotka, tra l’altro, andrà in scadenza con il Napoli nel 2027, esattamente come il camerunese Zambo Anguissa: due pedine il cui contratto, a poco più di due anni dalla fine, comincia a pesare sul bilancio e sulle strategie del club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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