Liceo Marconi la svolta Oltre 300 imprese in gara per fare i lavori

Da lanazione.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oltre 300 imprese hanno partecipato alla gara d’appalto per i lavori di ristrutturazione del liceo Marconi di San Miniato. Si tratta di un numero senza precedenti per questo tipo di procedura, che coinvolge aziende di diverse regioni. La gara è stata aperta il 10 luglio 2026 e rappresenta il primo passo concreto verso i lavori di riqualificazione dell’edificio scolastico. La selezione sarà completata nelle prossime settimane.

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San Miniato (Pisa), 10 luglio 2026 – È una gara da record quella che apre il primo vero capitolo della nuova storia del liceo Marconi di San Miniato. Sono infatti più di 300 le ditte – come rende noto il sindaco Simone Guglioli – che hanno presentato la propria candidatura per realizzare i primi spazi della nuova sede scolastica, un intervento atteso da anni e destinato a segnare una svolta per studenti, docenti e famiglie. Le operazioni di gara e il successivo affidamento dei lavori si concluderanno a settembre, quando sarà possibile definire il soggetto incaricato di trasformare l’immobile accanto all’attuale sede, già utilizzato in passato dal Consorzio di Bonifica Valdera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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