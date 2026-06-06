Entro pochi giorni sarà avviata una gara d’appalto per i lavori di ampliamento del liceo Marconi. L’intervento prevede la costruzione di nuove aule e laboratori nell’edificio adiacente alla sede temporanea, attualmente in affitto. L’obiettivo è aumentare gli spazi destinati alle attività didattiche. La Provincia ha comunicato che l’appalto sarà aperto a imprese interessate a partecipare alla gara. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di realizzazione né sul costo complessivo dell’intervento.

San Miniato (Pisa), 6 giugno 2026 – Una novità importante per il futuro del liceo Marconi. Entro pochi giorni andranno in gara i lavori per realizzare nuove aule e spazi laboratoriali nell’immobile adiacente alla sede provvisoria della Scala, preso in affitto dalla Provincia. Un intervento atteso da anni da studenti, insegnanti e famiglie, alle prese con una cronica carenza di spazi. A confermarlo è il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli: “Ci siamo, dalla prossima settimana partiranno le procedure di gara. Si tratta di un’operazione da oltre un milione di euro”. Una risposta concreta alle esigenze di una scuola che oggi ospita circa 800 studenti e che da tempo lavora in condizioni logistiche difficili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Liceo Marconi, ecco la svolta attesa. “La gara per nuove aule e laboratori”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Inaugurate le nuove aule e i laboratori del liceo Don Gnocchi | FOTOLa Provincia di Caserta ha aperto ufficialmente le nuove aule e i laboratori del Liceo Statale Don Gnocchi, situato in via Cupa Lunga a Maddaloni.

Provincia di Caserta, inaugurate le nuove aule e i laboratori del Liceo Don Gnocchi di MaddaloniIn provincia di Caserta, è stata ufficialmente aperta una nuova fase per il Liceo Don Gnocchi di Maddaloni con l’inaugurazione delle aule e dei...

Temi più discussi: Liceo Marconi, ecco la svolta attesa. La gara per nuove aule e laboratori; Festa Nazionale del Canottaggio Scolastico a Pescara: trionfano l'IIS Volta e la Nuova Scuola Pesaro; L’augurio di Katia Tarasconi ai maturandi del Marconi. E parte anche il giornale scolastico; Università, progetto Corda: ecco vincitori e vincitrici del 2025-26.

Liceo Marconi, ecco la svolta attesa. La gara per nuove aule e laboratoriSan Miniato (Pisa), 6 giugno 2026 – Una novità importante per il futuro del liceo Marconi. Entro pochi giorni andranno in gara i lavori per realizzare nuove aule e spazi laboratoriali nell’immobile ad ... lanazione.it

Liceo Marconi e la scuola che verrà: La sede finale a Molino d’EgolaIl futuro del liceo Marconi? Stabilità a La Scala. Ma non solo. Alla riunione dei giorni scorsi con Provincia, Comune, scuola e genitori è intervenuta la consigliera di maggioranza Elena Marianelli, ... lanazione.it