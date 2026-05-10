Via ai lavori al liceo scientifico Fermi | intervento sulle facciate per oltre 86mila euro

Lunedì scorso sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria delle facciate del liceo scientifico “Fermi”. L’intervento, affidato dalla Provincia di Caserta, ha un valore complessivo di oltre 86.000 euro. I lavori prevedono il rifacimento delle superfici esterne dell’edificio, con l’obiettivo di migliorare le condizioni estetiche e strutturali dell’edificio scolastico. La durata stimata dell’intervento non è stata comunicata.

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