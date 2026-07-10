Raul Fernandez ha stabilito il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del GP di Germania, con 1’20”829. Ha preceduto di 51 millesimi Marc Marquez, che è scivolato durante il turno. Dietro di loro, Digea si è posizionato in terza posizione, mentre Bezzecchi ha concluso in ottava. La sessione si è svolta su un asfalto umido e con condizioni variabili, influenzando le prestazioni dei piloti.

Raul Fernandez è stato il più veloce della prima sessione di prove libere del GP di Germania della MotoGP. Lo spagnolo dell’Aprilia Trackhouse in 1’20”829 ha preceduto di 51 millesimi il signore del Sachsenring, Marc Marquez. Lo spagnolo della Ducati ha confermato di essere molto veloce sul tracciato tedesco, ma la sua giornata non era iniziata nel migliore dei modi, con una scivolata in curva 3, per sua fortuna a bassa velocità. Però è stato un contrattempo che lo ha costretto a tornare ai box a piedi. Terzo tempo per Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46, al solito sempre molto positivo. Buon quarto tempo per la Honda di Joan Mir. Aprilia ufficiale al momento in fase di studio, con Marco Bezzecchi ottavo e il leader iridato Jorge Martin decimo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Libere in Germania, guida Fernandez su Marquez (che scivola). Diggia 3°, Bezzecchi 8°

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