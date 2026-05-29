Nella prima sessione di prove libere del GP d'Italia, la Ducati di Di Giannantonio ha registrato il miglior tempo, seguita dall'Aprilia dello spagnolo. Dopo di lui, sono scesi in pista Bezzecchi, che si è piazzato 14°, e Marc Marquez, che non ha spinto al massimo. La sessione è iniziata con Diggia in testa, poi Martin ha preso il comando.

C'è Fabio Di Giannantonio davanti a tutti dopo la prima sessione di prove libere del GP d'Italia classe MotoGP. Il romano della Ducati VR46 in 1'46"242 ha messo in fila l'Aprilia di Jorge Martin, staccato di 369 millesimi e l'Aprilia Trackhouse di Ai Ogura. Quarto tempo per la KTM di Maverick Vinales, quinto per Jack Miller (Yamaha Pramac). Ottavo tempo per la prima Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia, che a due minuti dalla fine sella sessione è andato lungo nella ghiaia: non è caduto ma ha appoggiato la moto sul terreno ed è rientrato a piedi ai box. Decimo tempo per Franco Morbidelli con la seconda Ducati VR46, 11° per Luca Marini con la Honda. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mugello, via alle libere: scatta Diggia, poi Martin. Bezzecchi 14° davanti a Marc Marquez che non forza

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