Nella prima sessione di libere del Gran Premio d'Ungheria, lo spagnolo sulla Ducati ha segnato il miglior tempo, precedendo Fernandez e Acosta. Marc Marquez si è piazzato subito davanti in classifica. Tra gli italiani, Diggia si è classificato quinto, mentre Bezzecchi è arrivato nono. La sessione si è svolta a Balaton Park, con i tempi registrati in modo da stabilire le posizioni iniziali per le qualifiche.

È di Marc Marquez in 1’38”626 il miglior tempo della prima sessione di prove libere del GP di Ungheria, classe MotoGP. Lo spagnolo della Ducati ufficiale ha preceduto di 169 millesimi l’Aprilia Trackhouse di Raul Fernendez e di 298 la KTM di Pedro Acosta. Quarto tempo per Fermin Aldeguer con la Ducati Gresini, poi quinto c’è Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46 davanti alla seconda Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia. Settimo il giapponese Ai Ogura, ottavo Luca Marini con la Honda ufficiale. Il leader iridato Marco Bezzecchi è al momento 9° a 7 decimi da Marquez, mentre il compagno di squadra Jorge Martin è 12°. Staccati al momento Franco Morbidelli ed Enea Bastianini, 16° e 18°. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su MotoGP.

© Gazzetta.it - MotoGP Ungheria, c'è Marc Marquez subito davanti nelle libere. Diggia 5°, Bezzecchi è 9°

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

DUCATI UMILIATA ANCORA da APRILIA! BEZZECCHI vs MARTIN: chi è il FAVORITO | MotoGP Mugello 2026

Notizie e thread social correlati

Mugello, via alle libere: scatta Diggia, poi Martin. Bezzecchi 14° davanti a Marc Marquez che non forzaNella prima sessione di prove libere del GP d'Italia, la Ducati di Di Giannantonio ha registrato il miglior tempo, seguita dall'Aprilia dello...

Brasile MotoGP, Acosta graffia nelle libere. Bezzecchi terzo davanti a MarquezNella prima sessione di libere del Brasile MotoGP, la pista umida con pozzanghere ha reso difficile il lavoro dei piloti.

Temi più discussi: MotoGP, programma e orari del GP Ungheria; MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio d'Ungheria; MotoGP, orari GP Ungheria 2026: dove vedere la gara in TV e streaming; MotoGP Ungheria, Di Giannantonio: Balaton poco sicuro? C'è pure di peggio.

2026 GP Ungheria: Moto3 Libere 1, Moto2 Libere 1, MotoGP Libere 1, Moto3 Prove, Moto2 Prove & Discussione MotoGP Prove reddit

Non c’è tempo per riposare! La MotoGP TORNA SUBITO in Ungheria dopo l’impresa di Bezzecchi con l’Aprilia al Mugello: siete carichi? La MotoGP torna al Balaton Park dal 5 al 7 giugno per il GP d’Ungheria, LIVE su Sky Sport e in streaming s x.com

MotoGP, GP Ungheria 2026: Bezzecchi domina anche a Balaton?Bezzecchi vola con l'Aprilia, ma a Balaton un anno fa dominò Márquez. Anteprima MotoGP GP Ungheria 2026: orari TV, classifica e favoriti. ilgiornaledigitale.it

DIRETTA MOTOGP | Prove libere live streaming video tv GP Ungheria 2026: Marquez è davanti! (venerdì 5 giugno)Diretta MotoGp prove libere GP Ungheria 2026 Balaton Park live streaming video tv oggi venerdì 5 giugno: orari, tempi, classifiche e cronaca. ilsussidiario.net