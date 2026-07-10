Il Teatro Pergolesi di Jesi presenta “Li finti filosofi” di Spontini, aprendo l’estate lirica. La produzione inaugura la stagione con un allestimento all’aperto, parte del progetto “Opera nei Borghi”. Da cinque anni, la compagnia porta l’opera fuori dal teatro, con tournée estive brevi e leggere, destinate a platee all’aperto. L’obiettivo è avvicinare il pubblico dei borghi delle Marche al melodramma, attraverso rappresentazioni pensate per spazi esterni e pubblico vario.

Da cinque anni la Stagione Lirica del Teatro Pergolesi di Jesi porta l’opera lirica fuori dal suo palcoscenico tradizionale con il progetto “Opera nei Borghi”, brevi tournée estive di agili allestimenti pensati per platee all’aperto e per avvicinare al melodramma i borghi delle Marche. Dopo “La serva padrona” di Pergolesi nel 2022, “Lo frate ‘nnammorato” sempre di Pergolesi nel 2023, “Il filosofo di campagna” di Galuppi nel 2024 e “Le gare generose” di Paisiello nel 2025, la proposta del 2026 è sotto il segno di Gaspare Spontini. Il 16 luglio ore 21 al Parco Colle Celeste di Maiolati Spontini - borgo natale del compositore cui è intitolata... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Li finti filosofi” di Spontini apre l’estate lirica del Teatro Pergolesi

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