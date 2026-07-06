Dal barocco al classico i concerti del Pergolesi Spontini
Dal 18 luglio al 21 settembre 2026, il Pergolesi Spontini Festival si svolge in diverse località della Vallesina, tra cui Jesi, Maiolati Spontini, Monsano e Morro d’Alba. La rassegna propone concerti che spaziano dal barocco al classico, con spettacoli ospitati in vari borghi e spazi all’aperto. La manifestazione è organizzata dalla Fondazione Pergolesi Spontini e si concentra sulle opere dei due compositori cui è dedicata.
Jesi, Maiolati Spontini, Monsano, Morro d’Alba e i borghi della Vallesina diventano dal 18 luglio al 21 settembre 2026 il palcoscenico del Pergolesi Spontini Festival, organizzato dalla Fondazione Pergolesi Spontini nelle terre dei due grandi compositori cui è intitolato. Il tema di quest’anno, “Accordi disarmanti”, attraversa tutti i linguaggi, ma per chi ama il repertorio classico e cameristico il programma riserva alcuni degli appuntamenti più intensi dell’intera rassegna. Si comincia il 21 luglio ore 21 a Maiolati Spontini, in Piazza Maria Pia Piccioni, con “Soundtrack”: il Time Machine Ensemble diretto da Marco Attura porta in piazza le partiture più amate del cinema firmato da Ryuichi Sakamoto, John Williams, Ludovico Einaudi e Astor Piazzolla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
Le stelle splendono al “Pergolesi Spontini”Al XXVI Pergolesi Spontini Festival si sono esibite artisti di musica d’autore, pop e jazz dal 18 luglio al 21 settembre 2026.
Pergolesi Spontini: bilancio da 3,4 milioni e boom di giovani al teatroLa Fondazione Pergolesi Spontini ha approvato il bilancio relativo all’anno 2025, registrando un fatturato complessivo di 3,4 milioni di euro.
Argomenti più discussi: Dal barocco al classico, i concerti del Pergolesi Spontini; Opera accessibile_2022.
Rossini Opera Festival Macerata Opera Festival Sferisterio Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi Teatro delle Muse di Ancona Rete Lirica delle Marche Form, orchestra Regionale ICO e poi Urbino Musica Antica, Festival Barocco delle Marche, l'ente concerti facebook
Dal barocco al classico, i concerti del Pergolesi SpontiniJesi, Maiolati Spontini, Monsano, Morro d’Alba e i borghi della Vallesina diventano dal 18 luglio al 21 settembre 2026 il palcoscenico del Pergolesi Spontini Festival, organizzato dalla Fondazione Per ... ilrestodelcarlino.it
Pergolesi Spontini Festival, tema della XXVI edizione Accordi disarmanti. IL PROGRAMMADal 18 al 21 settembre la Vallesina, nelle Marche, si trasforma in un grande palcoscenico diffuso tra Jesi e i borghi circostanti. Un doppio cartellone che intreccia tradizione e innovazione tra ... tg24.sky.it