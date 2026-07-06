dal barocco al classico i concerti del pergolesi spontini

Notizia in breve

Dal 18 luglio al 21 settembre 2026, il Pergolesi Spontini Festival si svolge in diverse località della Vallesina, tra cui Jesi, Maiolati Spontini, Monsano e Morro d’Alba. La rassegna propone concerti che spaziano dal barocco al classico, con spettacoli ospitati in vari borghi e spazi all’aperto. La manifestazione è organizzata dalla Fondazione Pergolesi Spontini e si concentra sulle opere dei due compositori cui è dedicata.