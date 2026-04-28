Pergolesi Spontini | bilancio da 3,4 milioni e boom di giovani al teatro

La Fondazione Pergolesi Spontini ha approvato il bilancio relativo all’anno 2025, registrando un fatturato complessivo di 3,4 milioni di euro. Nel corso dell’ultimo periodo, si è osservato un aumento significativo di giovani spettatori che hanno preso parte alle attività e agli spettacoli proposti dalla struttura teatrale. La gestione finanziaria e l’afflusso di pubblico sono stati al centro dell’attenzione nel documento approvato.

? Cosa sapere La Fondazione Pergolesi Spontini approva il bilancio 2025 con un giro d'affari di 3,4 milioni.. Il successo della stagione vede il 33% del pubblico del Teatro Pergolesi sotto i 35 anni.. L’Assemblea dei Soci della Fondazione Pergolesi Spontini ha approvato ieri, 27 aprile, il bilancio consuntivo e sociale relativo all’esercizio 2025, confermando un giro d’affari di circa 3.400.000 euro per l’ente culturale con sede a Jesi. La seduta è stata guidata dal presidente Lorenzo Fiordelmondo, sindaco di Jesi, insieme al vicepresidente Sebastiano Mazzarini, sindaco facente funzioni di Maiolati Spontini. I dati economici mostrano una leggera flessione rispetto ai 3.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pergolesi Spontini: bilancio da 3,4 milioni e boom di giovani al teatro Notizie correlate Fondazione Pergolesi Spontini, approvati il bilancio sociale e consuntivo: giro d'affari di 3,4 milioni di euroJESI - Conti in ordine, sostenibilità economica e ambientale, valorizzazione dei giovani talenti, progetti di inclusione e accessibilità,... Biblioteca, bilancio da record. E c’è il boom di giovani iscrittiIl 2025 è stato un anno straordinario per la biblioteca civica don Rinaldo Beretta. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: JESI, GIOVEDÌ 30 APRILE EMMA DANTE E LA SCORTECATA PER UN GRAN FINALE DI STAGIONE AL TEATRO PERGOLESI; DAL TEATRO AL MUSEO... IN SCENA! ORFEO TAMBURI E MARIO POMPEI INSIEME A JESI PER CELEBRARE L’ARTE DELLA SCENOGRAFIA; Primo Maggio, Matelica cuore delle celebrazioni marchigiane; Consiglio comunale a Macerata, interrogazioni su conguaglio Tari e Mof. Fondazione Pergolesi Spontini, nel 2025 giro d'affari 3,4 mln euro, cresce l'attivitàBilanci in equilibrio, crescita delle attività artistiche e rafforzamento delle progettualità su sostenibilità, inclusione e formazione. (ANSA) ... ansa.it Non solo lirica: il Pergolesi conquista i giovani e punta al riconoscimento UnescoApprovato il bilancio della Fondazione Pergolesi Spontini: cresce il pubblico under 35 e il sipario si apre sul futuro ... msn.com Tra gli eventi più significativi dell’anno passato l’accordo di partenariato tra i Comuni di Jesi e Macerata e di conseguenza tra Fondazione Pergolesi Spontini e Associazione Arena Sferisterio - facebook.com facebook