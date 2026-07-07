Un uomo di 22 anni, figlio della donna trovata senza vita a Sanremo, è stato sottoposto a fermo con l’accusa di omicidio. La vittima, una donna di Milano, è stata trovata morta nella casa vacanze di via Hope, dove la famiglia trascorreva periodi di relax. Le autorità stanno indagando sulle circostanze del decesso, senza fornire ulteriori dettagli. La procura ha disposto ulteriori accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti.

Sanremo (Genova), 7 luglio 2026 – Svolta nelle indagini sulla morte della milanese Lorella Capano, trovata senza vita nella sua casa via Hope a Sanremo, dove la famiglia era solita trascorrere brevi periodi di vacanza. Il fermo del figlio . Nel pomeriggio è stato sottoposto a fermo come indiziato di delitto il figlio della 58enne. La decisione è stata assunta al termine del lungo interrogatorio del ragazzo. Gli inquirenti procedono per omicidio. La donna, Lorella Capano, 58 anni, residente a Milano, è stata ritrovata senza vita dopo che il figlio 22enne, nella tarda serata di ieri, aveva chiamato il 112 perché non riusciva a rientrare in casa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - La milanese Lorella Capano morta nella casa vacanze a Sanremo: il figlio 22enne sottoposto a fermo per omicidio

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