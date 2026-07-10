Un biglietto omaggio ai primi dieci lettori che, oggi, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria dalle 20.30. Arriva L’Hangar Rosso di Juan Pablo Sallato, ambientato a Santiago del Cile l’11 settembre 1973. Nelle ore decisive del colpo di Stato militare che avrebbe trascinato il Paese in decenni di dittatura, il capitano dell’Aeronautica Jorge Silva (Nicolás Zárate), ex responsabile dell’intelligence, riceve un ordine destinato a cambiare per sempre la sua vita: trasformare l’Accademia militare dove addestra giovani cadetti in un centro di detenzione e tortura. Nel corso di 24 ore, mentre gli hangar si riempiono di prigionieri politici e la repressione diventa sempre più feroce, Silva si trova intrappolato in un profondo conflitto morale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’L’Hangar Rosso’ e ’Election Day’ all’Astoria

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