Election Day la recensione | tra scontri ideologici e farsa familiare

Durante l’Election Day sono stati segnalati scontri ideologici e conflitti tra gruppi politici. Il film di Giorgio Amato rappresenta questi eventi come una farsa familiare, evidenziando scandali e divisioni nel panorama politico e sociale. La narrazione si concentra su scene di tensione e conflitto, senza approfondimenti su cause o conseguenze. La rappresentazione mira a mostrare l’atmosfera di caos e disordine legata alle campagne elettorali.

Scandali, divisioni, conflitti: tutto il succo della politica e società odierna in Election Day di Giorgio Amato, che porta avanti i temi con piglio da farsa familiare. "Votare è importante". Lo dice Election Day sin da subito, al termine del blocco introduttivo che definisce contesto e ambito operativo della storia. Parte da lì Giorgio Amato per costruire un film che mette in scena una spaccato del mondo di oggi, facendo satira su di esso, divertendo e instillando anche una scintilla di riflessione sul mondo conflittuale in cui ci troviamo. Il regista si affida a un cast ben costruito, da Angela Finocchiaro nel ruolo di protagonista a Crisula Strafida, Giorgio Tirabassi e Antonio Gerardi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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