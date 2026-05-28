Azione ha deciso di opporsi all’adozione dell’election day per le elezioni comunali di Roma e Milano. La scelta potrebbe influenzare il potere contrattuale del leader del partito, che vede questa strategia come un limite. Tra i candidati alle due città, alcuni potrebbero ostacolare questa posizione, creando tensioni interne e potenziali cambi di alleanze. La decisione di Azione si scontra con altre forze politiche che preferiscono mantenere la doppia consultazione.

? Punti chiave Come cambierà il potere contrattuale di Calenda senza l'election day?. Chi sono i candidati che potrebbero bloccare la strategia di Azione?. Perché il centrodestra punta a intercettare i moderati a Milano?. Cosa accadrà al rapporto tra Azione e Gualtieri a Roma?.? In Breve Arezzo vede il successo di Marco Donati con oltre il 20% dei consensi.. A Milano Azione esclude la partecipazione se il candidato sarà Majorino.. A Roma il rapporto con il sindaco Gualtieri resta costruttivo nonostante l'opposizione.. Il centrodestra valuta profili come Maurizio Lupi per le sfide metropolitane.. Azione pone un paletto decisivo su Roma e Milano per impedire che le prossime amministrative vengano assorbite dal calendario delle elezioni politiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Comunali, Azione dice no all’election day: sfida a Roma e Milano

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