L’ex premier russo Kasyanov | Putin potrebbe attaccare i Paesi baltici a novembre
L'ex primo ministro russo, ora residente all'estero, ha dichiarato che il presidente russo potrebbe lanciare un attacco contro i Paesi baltici a novembre. Ha aggiunto che questa possibile offensiva potrebbe avvenire durante le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, con l’obiettivo di mettere alla prova la reazione della NATO, in particolare contro Estonia, Lituania o Lettonia. La dichiarazione è stata rilasciata durante un intervento a un evento internazionale.
L'ex primo ministro proprio con lo zar, fuggito da Mosca dopo l’invasione dell’Ucraina, parla a Chatham House: “Durante le elezioni di midterm Usa, il presidente potrebbe testare la Nato con un’offensiva contro Estonia, Lituania o Lettonia". 🔗 Leggi su Repubblica.it
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