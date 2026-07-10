L’ex premier russo Kasyanov | Putin potrebbe attaccare i Paesi baltici a novembre

Notizia in breve

L'ex primo ministro russo, ora residente all'estero, ha dichiarato che il presidente russo potrebbe lanciare un attacco contro i Paesi baltici a novembre. Ha aggiunto che questa possibile offensiva potrebbe avvenire durante le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, con l’obiettivo di mettere alla prova la reazione della NATO, in particolare contro Estonia, Lituania o Lettonia. La dichiarazione è stata rilasciata durante un intervento a un evento internazionale.