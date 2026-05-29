Il governo russo ha annunciato esercitazioni militari vicino ai confini dei Paesi baltici, suscitando preoccupazioni tra gli analisti. Le manovre coinvolgono truppe e mezzi militari e si svolgono in prossimità delle frontiere. Nessuna dichiarazione ufficiale ha spiegato le ragioni di queste operazioni. Le autorità dei Paesi baltici hanno rafforzato le misure di sicurezza e monitorano attentamente la situazione. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle tempistiche o alla portata delle esercitazioni.

Le ultime mosse della Russia nei confronti dei Paesi baltici stanno destando preoccupazione tra gli osservatori esperti, secondo i quali il Cremlino potrebbe stare riprendendo una strategia già vista. L’ex consigliere del Ministero dell’Interno ucraino Anton Gerashchenko ha avvertito che la recente retorica di Mosca nei confronti di Lettonia, Lituania ed Estonia non dovrebbe essere sottovalutata. Secondo lui, il Cremlino si sta preparando a contestare quello che definisce il trattamento riservato alle comunità di lingua russa negli Stati baltici, un atteggiamento che, a suo avviso, segue uno schema già osservato in occasione di precedenti conflitti. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Putin fa un annuncio preoccupante sui paesi Baltici

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