La Russia può attaccare gli stati baltici entro il 2028

Da open.online 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Russia ha rafforzato le sue capacità con i droni e potrebbe tentare un'invasione degli stati baltici entro il 2028. Secondo fonti militari, il Paese potrebbe sfruttare una finestra di opportunità prima della fine di quell'anno. La NATO monitora attentamente la situazione, ma al momento non ci sono azioni concrete di risposta. La possibilità di un attacco è stata evidenziata in rapporti riservati, senza ulteriori dettagli sulla pianificazione.

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La Russia ha acquisito un vantaggio sulla Nato nella guerra con i droni. E potrebbe cercare di sfruttare una «finestra di opportunità» entro la fine del 2028 per invadere gli stati baltici. A dirlo è il generale Kaspars Pud?ns, comandante delle forze armate lettoni, al Financial Times. Il militare dice che il vantaggio di Mosca non risiede in una tecnologia superiore, bensì nella sua capacità di produrre droni su larga scala e di adattarli rapidamente in tempo di guerra. Un eventuale conflitto diretto tra Mosca e la Nato potrebbe scoppiare nei tre Stati baltici. Che sono considerati difficili da difendere data la vicinanza della Russia e la lentezza con cui l’alleanza sta rafforzando le difese sul suo fianco orientale. 🔗 Leggi su Open.online

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