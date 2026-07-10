L’ex portiere di calcio Francesco Toldo ha fermato un ladro di biciclette a Milano ieri sera, poco prima delle 20. L’uomo ha inseguito e bloccato il ladro che aveva appena tentato di rubare una bicicletta in strada. La Polizia è intervenuta dopo la segnalazione di alcuni passanti e ha preso in custodia il sospettato. Nessuna persona è rimasta ferita.

Sventato furto e ladro di biciclette bloccato a Milano grazie all’intervento di Francesco Toldo. Ieri sera, poco prima delle 20, l’ex numero uno di Inter e Fiorentina, attuale responsabile del progetto “Inter Legends“ (nella foto, con la maglia della squadra), stava parcheggiando lo scooter in via Agnello, nel pieno centro di Milano, quando ha assistito a una scena sospetta: un ragazzo stava correndo all’inseguimento di un coetaneo in bicicletta. Toldo lo ha fermato chiedendogli conto di cosa stesse accadendo. La risposta del giovane è stata lapidaria: "Mi ha rubato la bici". Tanto è bastato per far intervenire l’ex portiere che, in divisa da volontario della Protezione civile, si è lanciato all’inseguimento del ladro di biciclette. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’ex portiere Toldo corre e blocca il ladro di bici

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