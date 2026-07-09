Milano l' ex portiere della nazionale Francesco Toldo blocca un ladro di biciclette | l' inseguimento in corso Vittorio Emanuele gli applausi È stato incredibile

Da milano.corriere.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Poco prima delle 20 di giovedì 9 luglio, un ladro di biciclette è stato fermato in corso Vittorio Emanuele a Milano grazie all’intervento di un ex portiere della nazionale. L’ex calciatore ha inseguito e bloccato il ladro, attirando gli applausi dei passanti. La polizia è intervenuta sul posto e ha preso in custodia il malvivente. Non ci sono state altre persone ferite.

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Sventato furto e ladro di biciclette bloccato a Milano grazie all'intervento di Francesco Toldo. Poco prima delle 20 di giovedì 9 luglio l'ex numero uno azzurro, attuale responsabile del progetto Inter Legends, una brillante carriera giocata tra tra Inter, Fiorentina e Nazionale, stava parcheggiando lo scooter in via Agnello, nel centro di Milano, quando ha assistito a una scena sospetta: un ragazzo stava correndo all'inseguimento di un coetaneo in bicicletta. Toldo lo ha fermato chiedendogli conto di cosa stesse accadendo.  La risposta del giovane è stata lapidaria: «Mi ha rubato la bici». Tanto è bastato per far intervenire l'ex portiere che, in divisa da volontario della protezione civile, si è lanciato all'inseguimento del ladro di biciclette. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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Francesco Toldo (ex Inter) insegue e blocca un ladro di biciclette a Milano

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