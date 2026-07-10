L’estrema destra francese proprio non sopporta la nazionale di Mbappé

L’estrema destra francese ha espresso ostilità nei confronti della nazionale, in particolare nei confronti di Mbappé. Dopo la partita, la Francia ha ottenuto la qualificazione alle semifinali di una Coppa del Mondo, segnando il quinto passaggio in otto edizioni. Al triplice fischio, i tifosi francesi hanno esultato per il risultato, mentre sui social e in alcune piazze sono stati registrati commenti critici nei confronti della squadra e di alcuni giocatori.

Al triplice fischio dell’arbitro la Francia ha esultato per l’ennesimo passaggio alle semifinali in una Coppa del Mondo. Sono cinque volte in otto edizioni compresa questa. Gli episodi precedenti hanno portato due vittorie e due sconfitte in finale, entrambe ai rigori. Le due vittorie sono arrivate a distanza di vent’anni, la prima nel 1998, l’altra nel 2018. In entrambi i casi, gli unici francesi incapaci di condividere l’entusiasmo collettivo sono stati proprio coloro che dicono di amare di più il Paese: i nazionalisti, i sostenitori di un sovranismo francese in ogni cosa. Il Rassemblement National è in testa ai sondaggi in vista delle presidenziali del 2027 nonostante il caso giudiziario della sua leader Marine Le Pen. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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