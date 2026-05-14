L’estrema destra francese contro Kylian Mbappé
Il capitano della nazionale francese ha rilasciato un’intervista in cui ha espresso dure critiche nei confronti del Rassemblement National, un partito di estrema destra. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni tra i rappresentanti politici e gli osservatori pubblici. La polemica si inserisce in un contesto di tensione politica crescente nel paese, con il centro e la sinistra che hanno preso posizione contro le affermazioni del calciatore. La vicenda si sta sviluppando con successive prese di posizione e dichiarazioni ufficiali.
Il capitano della nazionale francese ha criticato il Rassemblement National in un'intervista e i suoi leader se la sono presa, ma non è la prima volta Questa settimana Jordan Bardella e Marine Le Pen – leader del partito di estrema destra francese Rassemblement National, favorito alle presidenziali del 2027 – hanno attaccato il calciatore e capitano della nazionale francese Kylian Mbappé per alcuni suoi commenti contenuti in un’intervista a Vanity Fair uscita martedì. Come aveva fatto in passato, Mbappé – che ha padre camerunense e madre algerina – si è detto preoccupato per l’ascesa dell’estrema destra in Francia: «So cosa significa e che tipo di conseguenze può avere per il mio paese quando quel tipo di persone prendono il controllo». 🔗 Leggi su Ilpost.it
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