Il capitano della nazionale francese ha rilasciato un’intervista in cui ha espresso dure critiche nei confronti del Rassemblement National, un partito di estrema destra. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni tra i rappresentanti politici e gli osservatori pubblici. La polemica si inserisce in un contesto di tensione politica crescente nel paese, con il centro e la sinistra che hanno preso posizione contro le affermazioni del calciatore. La vicenda si sta sviluppando con successive prese di posizione e dichiarazioni ufficiali.

Il capitano della nazionale francese ha criticato il Rassemblement National in un'intervista e i suoi leader se la sono presa, ma non è la prima volta Questa settimana Jordan Bardella e Marine Le Pen – leader del partito di estrema destra francese Rassemblement National, favorito alle presidenziali del 2027 – hanno attaccato il calciatore e capitano della nazionale francese Kylian Mbappé per alcuni suoi commenti contenuti in un’intervista a Vanity Fair uscita martedì. Come aveva fatto in passato, Mbappé – che ha padre camerunense e madre algerina – si è detto preoccupato per l’ascesa dell’estrema destra in Francia: «So cosa significa e che tipo di conseguenze può avere per il mio paese quando quel tipo di persone prendono il controllo». 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’estrema destra francese contro Kylian Mbappé

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