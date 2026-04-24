Brigitte Bardot la sua fondazione animalista e i legami con l’estrema destra francese | l’inchiesta di Libération

Un indirizzo a Parigi, situato nel XVI arrondissement vicino al Trocadero, ha attirato l’attenzione in relazione a Brigitte Bardot, nota attrice francese. La sua fondazione dedicata alla difesa degli animali e i rapporti con gruppi di estrema destra sono al centro di un’inchiesta pubblicata da Libération. L’indirizzo in questione rappresenta un punto di partenza per analizzare i collegamenti tra l’attivista e alcuni ambienti politici.

C’è un indirizzo a Parigi, 28 rue Vineuse, nel XVI arrondissement, a due passi dal Trocadero, che racconta le contraddizioni di una delle icone del cinema francese. È la sede della Fondation Brigitte Bardot (FBB) che l’attrice, scomparsa il 28 dicembre 2025 a 91 anni, creò nel 1986 per difendere la causa del benessere animale e che torna sotto i riflettori oggi con un’inchiesta pubblicata da Libération. Al centro i legami che Brigitte Bardot strinse con Frédéric Chatillon, storico leader del movimento neofascista GUD (Gruppo di Unione e difesa), amico di lunga data e consigliere di Marine Le Pen. Chatillon, che tramite la sua agenzia di...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Brigitte Bardot, la sua fondazione animalista e i legami con l’estrema destra francese: l’inchiesta di Libération È MORTA BRIGITTE BARDOT: ADDIO ALL’ICONA ETERNA DEL CINEMA Notizie correlate Le scuse di Bill Gates allo staff della sua fondazione per i legami con EpsteinBill Gates si è scusato con lo staff della Gates Foundation per i suoi legami con Jeffrey Epstein: pur ammettendo di aver commesso errori che hanno... Brigitte Bardot, in vendita il suo appartamento di ParigiDentro alla dimora parigina di Brigitte Bardot: un gioiello Art Déco nel cuore del XVI arrondissement. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: All'asta il ritratto di Brigitte Bardot firmato Warhol: potrebbe raggiungere i 15 milioni di euro; Brigitte Bardot condannata per aver insultato i cacciatori ricreativi; Addio a Brigitte Bardot, icona di libertà; Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, la sua fondazione animalista e i legami con l’estrema destra francese: l’inchiesta di LibérationC'è un indirizzo a Parigi nel XVI arrondissement, a due passi dal Trocadero, che racconta le contraddizioni di una delle icone del cinema: Brigitte Bardot ... ilfattoquotidiano.it Brigitte Bardot infuriata per la fake news sulla sua morte: Un’idiozia totaleA novantun anni, Brigitte Bardot ha ancora l’energia di un uragano e la lingua affilata di sempre. L’icona senza tempo del cinema francese è tornata a far parlare di sé, ma non per una delle sue ... dilei.it Una serigrafia verde smeraldo di Brigitte Bardot realizzata dall'artista pop Andy Warhol dovrebbe raggiungere fino a 18 milioni di dollari (15,23 milioni di euro) quando sarà battuta all'asta a New York alla fine di questo mese: cifre che arrivano da Sotheby’s Pa facebook